Argentina XV brindó un show de alto vuelo ante Brasil en Neuquén

Pese a la diferencia en el tanteador, el partido fue entretenido porque los argentinos se mostraron como un equipo intenso durante los 80 minutos y terminaron floreándose. Los tres debutantes, Santiago Carreras, Matías Osadczuk y Agustín Segura, no desentonaron en el 15 inicial que demostró un juego compacto, casi sin fisuras. En la segunda etapa pecaron con los penales en contra, pero en el juego ofensivo, con la frescura que aportaron los ingresos, mantuvieron el empuje, la contundencia y la agresividad deportiva.

Inicio arrollador

En el minuto 5, Felipe Ezcurra marcó el primer try en la calurosa tarde en la capital neuquina y, a los 9, Jerónimo Ureta, en una jugada que inició desde el line, anotó el segundo. Y fue el inicio de un gran debut, en el que Argentina XV dominó el partido y, sobre todo, se impuso ante un rival al que no dejó desarrollar su plan de juego.

El scrum fue un aspecto a resolver para la selección nacional y para Brasil, el pie de apoyo en el que buscó un envión anímico que no concretó. A los 12 y a los 17 minutos, los locales sintieron la reacción visitante, que se impuso en dos scrum, descontando con un penal de Joshua Reeves, tras el primero.

Pero a los 23, nuevamente en una jugada que inició desde el line, Gaspar Banduciel estiró la ventaja a 19-3. Y poco después, Argentina tuvo revancha en el scrum. Con el aliento del público en su propio campo, esta vez ganó la pulseada y lo celebró con un try.

Antes del descanso, Lucas Mensa marcó su primer try del partido, que al final fueron dos, pero que pudieron ser tres.

En el complemento, Brasil tuvo la posibilidad de descontar, pero cometió errores de imprecisión que frustraron sus intentos muy cerca de la línea in goal. Y del otro lado, Argentina estiraba la cuenta, con otro try de Mensa y uno más de Julián Domínguez: 40-3.

Aplausos igual

Una de las jugadas más curiosas de la tarde se dio a los 24, cuando a Mensa se le escapó el balón en el último impulso. Igual, el back tuvo el reconocimiento del público que aplaudió el esfuerzo.

Brasil intentó resistir el empuje nacional, que no cesó pese a los cambios. Todo lo contrario, los ingresos aportaron piernas, intensidad y puntos, como el try de Javier Carvalán a los 32 minutos, con la conversión de Martín Roger Farias. Y en el cierre, como si algo faltara, el try del debutante Segura para el 54-3 final.

En suelo azul se vivió un gran espectáculo que los valletanos disfrutaron a pleno. Ahora, la posta la tendrá Marabunta RC, en Cipolletti, el próximo sábado.

