"Apuntamos a hacer un buen papel en la reválida"

Hours jugó en la revancha ante Roca y también en el ensayo frente a La Amistad. “Todavía no empezó el ruedo oficial del torneo, no me he podido medir tanto en lo futbolístico, pero en los entrenamientos me siento cada vez mejor. Con el tiempo voy a poder lograr el nivel que yo quiero. En el amistoso contra La Amistad me sentí mucho mejor con la pelota. Además, también estamos en el proceso de sacarnos la pretemporada de encima, esperemos estar bien para cuando empiece el torneo”, manifestó el mediocampista.

Hours explicó también qué función le pide que haga el entrenador Gustavo Coronel. “En el partido contra Roca me pidió que labure la contención, compensar los espacios que dejaban los laterales cuando subían, que ayudara a (Juan) Strak en la recuperación y que mantenga la ubicación. Cuestiones referidas al orden defensivo, más que en función de ataque”, indicó.

Con respecto a la eliminación de la Copa Argentina, con el global 5-1 abajo, el volante reconoció que al grupo le dolió el desenlace, pero que deben cambiar de página y pensar en el objetivo principal.

“Lógicamente fue duro, por el tema del rival más que nada y obviamente, al ser un club grande no quería quedar eliminado en la primera ronda. El tema del rival fue para el grupo un golpe duro, pero sabemos que tenemos que hay que apuntar a hacer un buen papel en la reválida del Federal, así que cambiamos el chip rápido, estuvimos hablando de eso y estamos todos con la mira en la reválida”, destacó Hours.