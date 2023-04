Aprovecharon que estaba perdida, se ofrecieron a guiarla y le robaron el auto

La víctima del robo fue una mujer de 70 años que había sido atendida en la guardia del hospital y se perdió en su regreso al lugar en el que se hospedaba.

En la esquina de Avenida Koesler y Felix Amador, se cruzó con dos hombres mayores de edad a quienes les pidió que la guiaran hacia su destino. Los sujetos se ofrecieron de buena gana, pero le pidieron que a cambio de su ayuda ella los llevara hasta la zona céntrica de San Martín de los Andes, ya que ellos se movilizaban a pie. La mujer accedió.

Los hombres subieron al auto y una vez que iniciaron la marcha amenazaron a la mujer con un objeto contundente que la víctima no pudo identificar. Según consta en el expediente judicial iniciado a raíz del hecho, uno de los delincuentes extrajo un elemento similar a un caño de color negro y se lo apoyó en el cuello a la víctima, manifestándole que le iban a robar y que no le pasaría nada. Luego dejaron a la mujer en una estación de servicios, donde fue asistida.

Ambos varones son de una localidad de la provincia de Buenos Aires y, de acuerdo con lo que aseguraron testigos, viajan a San Martín de los Andes cada 4 meses, sin que se conozca el motivo.

Auto robado mujer SMA.jpg

Inmediatamente el personal de los circuitos de prevención de la División Operativa del Comando Radioeléctrico San Martín de los Andes y de la División Centro de Despacho y Monitoreo, observó un vehículo similar al descripto y se procedió a la demora de los imputados, que al momento del ingreso a la Comisaría 23, tenían entre sus pertenencias tarjetas de crédito y documentos de la víctima y de su marido.

Como resultado final de la intervención policial, se secuestró el auto Renault Fluence y se detuvo a los dos delincuentes. Se trata de un joven de 20 años y un hombre de 31, quienes fueron trasladados en calidad de demorados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Detenido con prisión preventiva

El domingo por la noche le formularon cargos a uno de los detenidos por el delito de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautor. Esa misma calificación se presentará en el transcurso de este lunes cuando se le formulen cargos al coimputado.

Ninguno de los imputados es de San Martín de los Andes, sino que son de José C. Paz (provincia de Buenos Aires), y no tienen un domicilio concreto. Por ese motivo, en la asistente letrada de la fiscalía, Inés Gerez, manifestó al juez: “Entiendo que si se los dejara en libertad no los encontraríamos nunca más y este proceso redundaría en una infructuosidad total”. Ambos delincuente habían llegado a San Martín de los Andes el sábado a las 20, no consiguieron donde permanecer y “a las 5 salieron a delinquir.

El juez de garantías que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos y coincidió en los riesgos procesales planteados por la fiscalía, por lo que también dispuso la prisión preventiva del delincuente. Se espera que en las próximas horas se resuelva la situación del segundo implicado.