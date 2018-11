Por el momento, no hay una fecha concreta para el juicio, que es esperado con mucha expectativa por personas ligadas a grupos provida y también por organizaciones a favor de la interrupción legal del embarazo. El ginecólogo Rodríguez Lastra está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque en Río Negro hay una ley que garantiza el acceso al aborto a las víctimas de violación. En su defensa, el profesional argumentó que no llevó a cabo la práctica que pedía la paciente porque se trataba de un embarazo de 22 semanas y media, con un feto totalmente desarrollado. La ley no fija plazo máximo.