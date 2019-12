María Elena, que nunca tuvo un buen vínculo con la comunicadora, podría decidir echarla de su casa y es lo más probable que suceda ya que, tras la muerte de García, algunos miembros de la familia fueron a la vivienda y la increparon para que se fuera y les devolviera las cosas que ellos sienten que les pertenecen. "Hay una familia que quiere ocultar mi situación de concubina y todo lo que hice por Héctor Ricardo García", denunciaba la periodista tras la muerte del empresario, en junio pasado.

Si bien hay una mansión, el canal de noticias y una gran cantidad de objetos de valor en juego, Ascar asegura que ella solo reclama una compensación económica: "Voy a juicio para que me paguen lo que me corresponde. Hubo una mediación y como no hubo acuerdo por el dinero que reclamo, vamos a juicio", contaba hace unos meses atrás la conductora.

Carlos Monti en Pamela a la tarde, aseguró que Ascar tiene que desalojar la casa. "Ella está deseando irse porque mantener esa mansión cuesta mucho dinero. Quiere que le den la plata que le corresponde y se va con su madre", aseguró el periodista.