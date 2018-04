Amenazan con piquetes en las casas de diputados

El dirigente sindical trazó un panorama complejo a partir “del ajuste” del gobierno de Mauricio Macri que tiende a “un desguace del Estado” y denunció que ello esconde “un proceso de terciarización y privatización”.

Para Aguiar, “los responsables en Río Negro son los diputados nacionales, Sergio Wisky Lorena Matzen, y los intendentes de Cambiemos”. Por eso advirtió que “volverán las protestas en Viedma” y no descartó que pueda haber protestas en los domicilios de los diputados. “Si no enfrentamos a este sector político que no quiere mejorarle la vida a la gente, estamos en problemas”, concluyó el dirigente.