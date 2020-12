Amazon Prime: Mirá la lista de estrenos para 2021

A continuación te dejamos la lista de algunos los estrenos de Amazon Prime para 2021:

PELÍCULAS

Alfie - 1 de enero

Elizabethtown - 1 de enero

Legítima defensa - 1 de enero

Fiebre del sábado por la noche - 1 de enero

Norbit - 1 de enero

Juego de patriotas - 1 de enero

La hija del general - 1 de enero

Matrimonio Compulsivo - 1 de enero

Young Adult - 1 de enero

En mil pedazos - 1 de enero (Estreno exclusivo de Amazon Prime Video)

The Assistant - 7 de enero

El método - 8 de enero

Lucía y el sexo - 8 enero

Isi y Disi - 8 de enero

Planet 51 - 8 de enero

Escuela para seductores - 8 de enero

Herself - Nueva película original de Amazon Prime Video - 8 de enero

Pequeño gran problema - 9 de enero

Escuela de rock - 15 de enero

Brahms: The Boy 2 - 15 de enero

One night in Miami - Nueva película original de Prime Video - 15 de enero

Los Japón - 18 de enero

Forte - 20 de enero

Explota explota - 20 de enero

Los muertos no mueren - 25 de enero

La posesión de Mary - 26 de enero

Yesterday - 25 de enero

Evangelion 1.11: You are (not) alone - 27 de enero

Evangelion 2.22: You can (not) advance - 27 de enero

Evangelion 3.33: You can (not) redo - 27 de enero

The roads not taken - 28 de enero

Dragged across concret - 29 de enero

Greenland - 29 de enero

Series

Lo que se avecina - Temporada 12 - 11 de enero

American Gods - Temporada 3 - 11 de enero

Tokyo Ghoul - Temporadas 1 a la 3 - 15 de enero

Shingeki No Kioyin - Temporadas 1 a la 3 - 15 de enero

Haikyuu - 15 de enero

De brutas nada - Temporada 2 - 15 de enero

Reena and Gaudy - 15 de enero

Yu Yu Hasusho - 15 de enero

South Park - Temporada 3 - 21 de enero

3 caminos - 22 de enero

Star Trek: Lower Decks - 22 de enero