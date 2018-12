Alessi se coronó en la Monomarca Gol, a puro coraje

Alessi, quien logró su primer título en la Monomarca después de seis años en la categoría, comparte el privilegio con Andrés Tomini de ser los únicos pilotos regionales en ganar en esta división y en el TC Neuquino, donde ayer se consagró Pablo Saladino.

“Después de ese percance pensé que se me iba todo de las manos, pero no bajé los brazos”, dijo Martín Alessi, tras el toque con López

Tras haber ganado la serie más rápida, Alessi partía la final desde el primer lugar con el neuquino Sami Mendaña. En el primer giro de la carrera, Sami demostró el gran potencial de su auto y pudo superarlo. Pero en la quinta vuelta la carrera tomó un giro diferente, porque el finalmente campeón se tocó apenas con Alejandro López en última curva del autódromo y entró en trompo. Aunque inmediatamente sacó el auto, perdió varios lugares y cayó al sexto puesto que, como estaban en pista, le daban el campeonato a López.

“Después de ese percance pensé que se me iba todos de las manos”, señaló y recalcó: “Pero no bajé los brazos porque siempre digo ‘el que abandona no tiene premio’, y fui para adelante”. Así fue como se sacó de encima a Lucas Rossomanno y a Gonzalo García, y escaló hasta el 5° puesto que le alcanzó para ser campeón por cuatro puntos de diferencia sobre López (243 contra 239). Sami Mendaña fue ganador de la última fecha, escoltado por López y Darío Delvas.