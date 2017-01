"Alentaré al club desde acá, Cipo merece estar arriba"

Mauricio Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Cristian Taborda, uno de los delanteros de mayor prestigio en el ascenso argentino, ya no defiende los colores de Cipolletti. Luego de una nutrida trayectoria en el Federal A y el Nacional B, el Mono partió hacia la primera división del fútbol de Costa Rica donde ya cumplió la primera semana de entrenamientos en su nuevo equipo, el Cartaginés. Su paso por el Albinegro será recordado por los goles en los clásicos ante Roca y por haberse convertido en el referente de área que el equipo estaba necesitando.

“Si bien al principio la pasé muy mal porque no se me daban las cosas, después con el correr de los entrenamientos y los partidos creo que revertí esa imagen y pasé un poco del odio al amor”, expresó el 9, quien llegó a Cipo a principios de 2016 a pedido de Ricardo Pancaldo, quien antes de que inicie la pretemporada partió a dirigir a Guillermo Brown de Madryn a la B Nacional. Sin embargo, el atacante decidió ir al Albinegro, todo un desafío después de su pasado histórico en el Deportivo Roca.

“Estoy agradecido por el apoyo que me brindaron, así que alentaré al club desde acá porque Cipolletti se merece estar más arriba y ojalá se le dé este año”, expresó el tanque, quien mudó sus goles al fútbol tico. Con algo de nostalgia, reconoció que le quedó una imagen positiva del club valletano. “Me llevo un gran recuerdo de Cipolletti. Fue un año muy lindo para mí en lo personal, porque llegué al club para hacer goles y por suerte pude convertir muchos y en este torneo ayudaron para poder clasificar. Me voy contento”, afirmó convencido.

La salida de Cipo se dio en buenos términos según expresó el propio delantero, que aseguró estar agradecido con el trato de la dirigencia, aunque no recibió el lugar que esperaba dentro de las consideraciones del cuerpo técnico. “Fue una decisión un poco futbolística y un poco personal. Cuando me llegó la oferta (a principios de diciembre) hablé con los dirigentes, les expliqué la situación y hablé también unos temas personales que me sucedieron en el club y ellos lo entendieron”, contó el delantero.

El Mono llevó sus goles a Costa Rica, un mercado que se abrió en el último tiempo para los jugadores del ascenso argentino y en un país que viene creciendo en materia futbolística (donde pasaron el cipoleño Alexis Esparza y el arquero neuquino Facundo Crespo). Además, llega a uno de los equipos “tradicionales” de aquel país que hasta el momento viene líder del torneo local luego de apenas tres fechas, y espera poder volver a salir campeón después de mucho tiempo.

El Albinegro vuelve a entrenarse y espera definiciones por otro amistoso

Cipolletti comienza su cuarta semana de trabajos, a la espera de que se destrabe el conflicto en AFA y que se reprogramen los debuts ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina y contra Villa Mitre, por el nonagonal del Federal A.

El Albinegro cumplió con cuatro días de adaptación, una semana con ejercicios intensos, que incluyó dobles turnos y una concentración, y seis días en los que bajaron las cargas y tomaron contacto con el balón para hacer fútbol.

Un amistoso contra Pacífico (7-3) y con varias prácticas formales, pensando en el Aurinegro, hasta el miércoles a la noche, y con plena incertidumbre desde el jueves, tras la suspensión del debut copero.

Después de una jornada de descanso, el Albinegro vuelve a las prácticas hoy a las 9. Esta semana, la idea del cuerpo técnico es sumar más minutos de fútbol, pero frente a otro equipo. El rival podría salir de los clubes que se preparan para jugar el Federal C.

Ya vivió el primer clásico en Cartaginés

Cristian Taborda viajó a Costa Rica por un gran desafío, se sumó a un equipo que quiere pelear el título, en el que ya hubo presencia de futbolistas regionales (Alexis Esparza y Facundo Crespo) y que apuesta el fútbol criollo para reforzar sus planteles.

“Por suerte desde el primer día que llegué los compañeros me hicieron adaptar rápido. Es una ciudad muy linda. Tengo algunos compañeros argentinos; uno que es de Buenos Aires (Hernán Fener) y otro de Mendoza (Lucas Gómez) y además el ayudante de campo es cordobés (Diego Giacone)”, enumeró el atacante santafesino de 28 años.

Desde Costa Roca, mostró su optimismo y su impresión por el recibimiento y sus primeros días en el Cartaginés: “El club es muy lindo, es un club grande de Costa Rica con muchos seguidores y espero poder hacer las cosas bien para conseguir el campeonato”, expresó el santafesino.

Ayer, el Mono Taborda fue al banco por primera vez en el clásico ante el Saprissa -otro de los grandes de Costa Rica- y espera poder, como en Cipolletti, hacerse un lugar entre los once y ganarse a fuerza de goles, el cariño de la gente.

Acá en Cipo esperan extrañarlo poco, tras las llegadas de Juan Pablo Pereyra y Lucas Farías, aunque seguramente si su nombre vuelve a sonar desde Centroamérica, más de uno se va a lamentar de haberlo dejado ir.