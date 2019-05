Embed

La ex presidenta grabó un video de casi 13 minutos, que está subtitulado y fue difundido en su página de Facebook, Twitter y su canal de Youtube.

"Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en la lista, sino un lugar en la historia. Esa historia me hizo comprender que esos cargos son herramientas para llevar adelante los ideales, las convicciones, las utopías", inició Cristina Kirchner relatando en off en el video publicado.

"Sigo más convencida que nunca que esa expectativa o la ambición personal tiene que estar subordinada al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido, y tantas veces incumplido por el peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas", expresó.

En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último, una mujer. Permítanme, sólo por un instante, un poco de humor feminista.

"A Alberto lo conozco hace más de 20 años y es cierto que tuvimos también diferencias. Tan cierto que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Lo vi junto a él decidir, organizar, coordinar, y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos", recordó.

Dijo que nunca hubo tantos y tantas durmiendo en las calles, con problemas de comida, de trabajo, desesperados llorando frente una factura impagable de luz o de gas. "Y si miramos el Estado Ay, ¡Dios mío! La deuda externa en dólares de los últimos tres años es más grande que la que Néstor recibió defaulteada. Con el agravante de que casi el 40 por ciento es con el FMI", cuestionó la ex presidenta.

Añadió que es un principio fundamental "evitar sumar a la frustración actual producto de la estafa electoral que permitió la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración" que sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos.

"La situación el país es dramática, y esta fórmula que propones es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también. No sólo para ganar una elección, sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos, se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas con un pueblo otra vez empobrecido. Este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país”, relató la senadora.