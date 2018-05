Alarma: piden más seguridad en las calles de la ciudad

En ese sentido, opinó: “Si las autoridades no pueden, no saben o no quieren terminar con la impunidad, no se les puede pedir tranquilidad y resignación a las vecinas y vecinos, y mucho menos a las mujeres, que vivencian estos agobios y riesgos diariamente. Nos negamos a volver a vivir con miedo y en la más absoluta indefensión”.

Además, la legisladora dijo que, según una investigación sobre seguridad a la que la tuvo acceso, en Cipolletti el 74% de las personas entrevistadas considera que la ciudad es insegura.

El estudio fue hecho por el Grupo de Investigación Aplicada en Seguridad Ciudadana (Giasec) y por alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro. “Los números representan un llamado de atención y la necesaria búsqueda de soluciones en el corto y largo plazo”, agregó.

Pita recordó que en las últimas semanas muchas mujeres, por lo general jóvenes, denunciaron haber sido fotografiadas y filmadas en los colectivos, mientras que otras sufrieron intentos de secuestros. Además, la violencia machista está a la orden del día en la ciudad.