Para el fiscal, había matado a la pareja de su ex para hacerla sufrir.

Al final, no juzgarán a Peña por femicidio vinculado

Sabrina, novia del asesinado y ex del asesino, esperaba una pena ejemplificadora.

En pocos días más inicia un juicio que intentaba sentar precedente en esta ciudad si el detenido Pablo Daniel Peña hubiera sido juzgado por matar a Pedro Antinao para hacer sufrir en vida a su ex novia. Pero no será así. El tribunal de jueces interpretó que el cambio de carátula que solicitó el fiscal de Cámara Gustavo Herrera era extemporáneo. Por eso, Peña no será juzgado por femicidio vinculado, un hecho grave que tiene la expectativa de pena más alta porque puede sentenciarlo a reclusión perpetua. Será juzgado por un simple homicidio, la calificación del delito que determinó la fiscalía durante la etapa de instrucción que lo acompañó al detenido más de un año durante todo el proceso que se sigue en su contra.