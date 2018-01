Su negativa fue comunicada a la Justicia a través de un llamado telefónico el día previo, de modo que a la audiencia de hoy ni siquiera se presentó.

Solo lo hizo la víctima, Silvana Vejar, quien adelantó su deseo de que se continúe con la investigación, más allá de que la conciliación voluntaria con la otra parte no haya sido posible.

Fuentes judiciales aclararon que el hecho de que la presunta dueña de los perros ahora diga que no tiene ninguna responsabilidad sobre el violento episodio ocurrido durante la tarde del martes, no la desvincula para nada de la investigación. Eventualmente, y de acuerdo a cómo prospere la causa, puede ser convocada para que declare ante la Justicia.

Es que si bien ahora expresa que sus perros no participaron del brutal ataque, en sede policial obra un acta que refleja justamente lo contrario. Es decir, en el escrito se hace cargo y hasta se pone a disposición de la Justicia y la víctima.

No está claro cuál fue el motivo por el cual esta mujer entró en una contradicción, pero lo cierto es que sus dichos no se comparecen con lo que supuestamente expresó a la Policía. Por su parte, la víctima, adelantó que una vez que pase la feria judicial se presentará con un abogado particular para pedir justicia. El juez de feria que sigue la causa por lesiones culposas es Martín Pezzetta.

Vejar, la mujer atacada por los perros, es una trabajadora social que se desempeña de la Escuela Especial 24 y recién comenzaba sus vacaciones. Durante la tarde del martes, salió a caminar por una zona que conoce bien y un grupo de perros la atacó salvajemente a metros de la gomería de calle Tres Arroyos. Los animales primero la tiraron al piso y la mordieron sin piedad, principalmente en la zona inferior del cuerpo.

