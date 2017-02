Ahora los vecinos atrapan y meten presos a ladrones

Ya casi no es una novedad y tiene que ver con la impunidad de los delincuentes que, a toda hora, buscan apropiarse de los bienes de los vecinos cipoleños. Ayer en la madrugada, una vez más, una familia tuvo que hacer justicia por mano propia y atrapar a un ladrón que pretendía llevarse distintos elementos del interior de un auto. Sucedió en el barrio San Pablo, donde están hartos de los permanentes hechos de inseguridad.

“Estamos hartos de estos delincuentes, un día alguien se va a pasar de mambo y no sé en qué termina. Gracias a Dios me contuve y no agarré un palo de las gomas de mi camión o un cuchillo”, destacó la víctima del intento de robo.

De acuerdo con fuentes policiales, la acción delictiva fue protagonizada por dos ladrones que pretendían apropiarse de objetos de una propiedad ubicada sobre calle Río Santiago al 100. Mientras que uno de los hombres cumplía la función de campana, otro entró al patio y se dirigió a un vehículo con el fin de apoderarse de herramientas u otros objetos de valor. En estas circunstancias, los dueños de la vivienda se despertaron por los ruidos y quisieron saber lo que sucedía. Apenas salió al patio, el hombre pudo ver a una persona que intentaba ocultarse y no dudó en abalanzarse sobre ella. Enseguida, la esposa llamó a la Comisaría Cuarta y de esta manera consiguieron impedir el robo y entregar al delincuente, que no pudo escapar. También su cómplice cayó preso y ambos fueron trasladados a la unidad policial del centro cipoleño.

Lo sucedido en la madrugada en el San Pablo volvió a instalar una gran inquietud en el barrio debido a una seguidilla de robos, que motivan la bronca de la gente. Una de las vecinas, por ejemplo, enumeró tres robos en apenas 6 meses y aunque aclaró que los elementos sustraídos no eran de valor, se lamentó de que en la actualidad no pueden dejar nada en el patio.

Igualmente, el damnificado por el hecho de ayer no ahorró críticas y dijo que la situación actual es “una vergüenza, somos tierra de nadie”.

Frente a este panorama, muchos vecinos no descartan agruparse para reclamar más seguridad.

Prevención

Quejas por disminución de patrullajes

Entre los planteos que hicieron algunos vecinos del San Pablo se encuentran los referidos a cambios en los patrullajes y que otros barrios estarían siendo beneficiados con una gran presencia policial mientras ellos quedaron a un lado. “Es terrible. Tiene razón el vecino, hace como tres semanas sacaron a los custodios del barrio y los dueños de lo ajeno hacen lo suyo, están a sus anchas sabiendo que ya no anda la Policía”, denunció muy indignada una vecina.

Además de los robos a casas, el San Pablo es escenario de atracos protagonizados por motochorros.