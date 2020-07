Advierten que es hora del reencuentro de los niños con sus afectos

Los efectos de la cuarentena obligatoria sobre niños y adolescentes que viven encerrados hace más de 114 días por la pandemia de Covid-19 hoy no se pueden dimensionar. Sin embargo, ya se percibe con fuerza la necesidad de recuperar ciertos espacios y volver a ver a los amigos y compañeros, sin que medie en esa relación un dispositivo electrónico.

"La angustia en los niños sale a través del juego y jugar con el otro es la clave para aliviar esa carga. Hay que empezar a animarse", agregó.

Claro que esto no significa salir en banda y amontonarse en espacios cerrados o reducidos, ni echar por tierra todas las medidas preventivas que garantizan el distanciamiento social.

Pero existe el deseo marcado de volver a la escuela y al jardín; o de salir al reencuentro con el otro en el espacio abierto de una plaza, un parque o una bicisenda, aunque la vuelta sea diferente en situación de pandemia, con un barbijo y tomando una distancia; ciertos días y determinados horarios. La cosa es volver a verse entre pares.

"A nivel familiar, hay una sobresaturación de los tiempos de la pandemia, demasiadas fases", notó la especialista.

Hay padres estresados que no pueden suplir por sí solos y más allá del juego lo que significa la escuela, el jardín o el grupo de amigos. Mamás o papás que viven con culpa porque trabajan en la casa y no pueden salir.

A esta altura de la cuarentena muchos ya no quieren saber más nada y ponen en palabras lo hartos que están de que la única comunicación posible sea a través de una pantalla.

Cambios de conducta y emociones

Aparece la frustración, el enojo, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, el insomnio. Se potencia la violencia y la situación de hacinamiento. En circunstancias de aislamiento, también pueden aumentar las posibilidades de un abuso.

"Parece lógico pensar en las consecuencias que va a tener en la salud mental, porque esta pandemia hace tambalear nuestra dinámica de vida y es un desafío sanitario, social, económico, político que no tiene precedente en la historia", consideró.

Puede haber desesperanza, a causa de las pérdidas que genera esta pandemia. Ideas suicidas entre adolescentes; o sueños muy fantasiosos en niños de 0 a 12 años, como mecanismo de defensa para aliviar la carga mental que supone para ellos esta situación de aislamiento. Mucha, pero mucha incertidumbre.

Advirtió que todavía no se pude visualizar cómo será y qué alcance tendrá el estrés postraumático de la pandemia, pero aseveró que seguro habrá "cambios de conducta y en el estado de las emociones".

"Toldas las emociones de todos se han visto alteradas; y en esta situación, es inevitable que el estrés no los haya atravesado. Las infancias están muy vulnerables, incluso porque su padres o cuidadores han enfermado, su salud ha empeorado, se quedaron sin trabajo o vivencian otras pérdidas. Los niños y adolescentes son esponjas que absorben toda la frustración de sus principales protectores", afirmó.

Igualmente, está convencida de que la pandemia puede ser una gran oportunidad para aprender y ser mejores, por lo que motivó a los padres a que puedan sacar provecho de esta situación y crean confianza en la crianza de niños y adolescentes, sin perjuicio de reconocer que hasta acá hubo una creatividad muy grande.

"Se trata de volver a darles seguridad y crear un espacio para que puedan expresarse, por un niño o un adolescente que se siente seguro, confiado, se suele sobreponer a toda adversidad y desarrolla habilidades. Los adultos tenemos que ser faro y explicarles que nuestros gobernantes están tratando de hacer todo lo posible para volver a la normalidad. No hay que alarmarse con los aburrimientos porque potencian sus iniciativas y capacidades creativas. Este es un buen momento para entrenar la tolerancia a la frustración", destacó.

Padres que crean confianza

Propuso a los padres hablar con sus hijos sobre lo que está sucediendo en tiempos de pandemia, responder a sus dudas, preguntarles qué saben o informar a la persona que los cuida si tienen que salir a trabajar. "No sobreinformar, pero tampoco ocultar; y utilizar información oficial", aclaró.

También es importante que los padres puedan explicarles que esta forma de vivir "no es un castigo", teniendo en cuanto que algunos niños piensan que el virus los va a matar o no entienden por qué no van a la escuela.

El juego siempre será un refuerzo positivo en esta situación de pandemia.

"Hay que explicarles a los padres que por ahí los niños expresan su tristeza a través de la rabieta, de modo de aprender a contenerlos. Hay técnicas de relajación para aliviar su nerviosismo y se los puede ayudar con una rutina que implique descanso", contó Pugliese.

"Todo lo que pueda construir los niños con sus padres va a repercutir en la manera de comportarse; y es lo que hará que su niñez sea una etapa más feliz. Lo mismo cuenta para los adolescentes. Ellos son la prioridad y hay que empezar por ellos, sobre todo cuando se trata de proteger la salud de los niños más vulnerables. Allí el Estado tiene que facilitar aprendizaje y acompañar a las familias con programas de acción que los proteja de la violencia, el abuso y la explotación", manifestó.

Jornadas de taller

Pugliese organizó para hoy y el próximo sábado dos jornadas de taller totalmente gratuitas para las familias, bajo la consigna "Criando confianza", en situación de aislamiento. Los interesados se pueden inscribir mandando un correo a mariaapug@hotmail.com.

Ambas jornadas son a las 17, por Google Meet. Participarán cuatro profesionales (dos por taller) de diferentes provincias, quienes mediante el diálogo acompañarán a los padres en la crianza de los niños.

Alejandra ya hace tiempo, además, que trabaja con pacientes que padecen coronavirus y forma parte del dispositivo de atención gratuita del Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste, como así también de la red de Mujeres en Emergencia de esta localidad. "En situación de aislamiento tenemos que repensarnos. No estancarnos, pero no olvidarnos", cerró.