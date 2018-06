Acuña fue Albinegro por unos días a los 8 años

“Marcos tenía 8 y Walter 10. Cubillas, un famoso entrenador de la región, los llevó a probarse a Cipolletti. Los habían elegido a los dos y yo estaba feliz, para mí era un sueño”, sorprende la señora que tanto luchó para cumplirle el deseo de su vida al popular Huevo.

¿Qué pasó luego? “Ya no volvieron, se complicó acá y no pudieron ir más. Y de allá se ve que no me han podido contactar, tengo entendido que me rastrearon, pero son cosas que pasan, no se dio... Fijate también cuántos clubes de Buenos Aires que no lo ficharon en su momento por el tema de su escasa altura en aquel momento, deben estar arrepentidos varios ahora”, reflexiona la mamá del jugador. De todos modos, Sara le deja la puerta abierta al Capataz de la Patagonia para el futuro lejano. “¿Si me gustaría que aunque sea en el final de su carrera juegue en Cipo? Ojalá, sería muy lindo, es un club importante de la región”, admitió. Nunca es tarde para contar con un crack así...