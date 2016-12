Abusó de un nene y el STJ confirmó la condena

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia no consideró un recurso elevado por el defensor de un cipoleño condenado por abusar de un niño y confirmó que deberá cumplir una pena de 8 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

El 27 de julio el STJ ya había rechazado el recurso de queja interpuesto por su abogado defensor y, en consecuencia, confirmó la sentencia definitiva número 40/15 de la Cámara Segunda de Cipolletti, que había condenado al hombre, identificado por sus iniciales como R.A.M., a ocho años de prisión.

Al momento de rechazar el recurso extraordinario federal, el STJ consideró que “en la impugnación en examen el recurrente se limita a denunciar en términos genéricos que este cuerpo habría soslayado el análisis de sus críticas, mas no precisa a cuáles hace referencia ni procura dotar a sus afirmaciones de un desarrollo adecuado que les dé sustento”.

En este marco, precisaron desde el Poder Judicial: “Al incumplimiento de las exigencias formales de los artículos 1º y 2º del reglamento para la interposición del recurso extraordinario se suma que el recurrente no rebate siquiera mínimamente los motivos y conclusiones de la resolución que ataca, dado que no aporta razones suficientes para demostrar la arbitrariedad o la hipotética conculcación de derechos que alega o la existencia de una cuestión federal de entidad tal que amerite la especial intervención del máximo Tribunal de la Nación”. La sentencia en contra de R.A.M. (no se publica el nombre completo para evitar la identificación de la víctima) fue dada a conocer el 13 de agosto de 2015.

Tras el juicio, el tribunal “tuvo por acreditados los hechos ocurridos en Cipolletti en el domicilio desde que el menor tenía seis años de edad oportunidad en que R.A.M., aprovechando las ocasiones en que se encontraban a solas abusó sexualmente de aquel realizándole tocamientos, sometimiento que se prolongó hasta que el niño llegó a la edad de ocho años aproximadamente. Por las circunstancias de su realización y por la duración en el tiempo, consideró que dichos actos implicaron un sometimiento gravemente ultrajante”.

El reclamo de las víctimas

Uno de los reclamos más reiterados de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de abusos sexuales y sus familiares es la celeridad en la investigación y la resolución de los recursos impulsados por las partes. En ocasiones, violadores y abusadores son condenados con penas destacadas pero al no estar firme la sentencia siguen en libertad y las víctimas se sienten totalmente desprotegidas.