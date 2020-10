El sábado empezó muy bien, pero de a poco se fue complicando y terminó con despiste y abandono para José Manuel Urcera . El piloto cipoleño hizo la pole, casi no corre y terminó sufriendo uno de los numerosos abandonos por rotura de gomas en la primera final del fin de semana del Súper TC2000 en Alta Gracia. Manu lideró la prueba hasta la vuelta 19 , cuando la goma delantera izquierda dijo basta.

Luego de la clasificación, sin embargo, aparecieron los problemas. Manu estuvo en duda para largar la final hasta último momento. El Chevrolet Cruze se quedó en boxes hasta minutos antes de la largada y los mecánicos siguieron trabajando incluso cuando estaba ubicado en la grilla de largada por un problema en la caja de cambios. Lo solucionaron y aceleró con el resto del pelotón cuando se apagó el semáforo.

Urcera se puso al frente del pelotón y lideró con un segundo de margen sobre Agustín Canapino en los primeros giros, cuando empezaron a romperse gomas. Autos de distintas marcas, equipos oficiales o privados, comenzaron a sufrir por los neumáticos. El delantero izquierdo no resistía la temperatura y la fricción y reventaba, lo que retrasó a varios pilotos. El que peor la sacó fue el cipoleño, al que se le rompió en zona de aceleración y terminó en la tierra. "No puede ser, las gomas no aguantan 20 vueltas", se quejó Luciano Monti, el jefe del equipo.

El responsable de la preparación del Cruze de Urcera aseguró que "venía manejando el ritmo" ante el temor de una la rotura del neumático. Era una lotería y a Manu le tocó romper.

A pesar de varias vueltas con autos de seguridad, que permitieron enfriar los neumáticos, continuaron los accidentes. Al frente, Canapino y Matías Rossi arriesgaron tras la reanudación hasta que al de Arrecifes también rompió goma y el Misil heredó la punta. Rossi bajó el ritmo, aguantó como pudo, no se quedó y ganó.

El fin de semana del Súper TC2000 termina mañana, con una segunda final en la que Rossi partirá primero y Urcera intentará cambiar la suerte.