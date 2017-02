A Tortoriello le gustaría ir por la reelección

“Si la vida me lo permite y los vecinos me eligen, con mucho gusto quisiera continuar al frente del municipio”, confesó ayer el intendente Aníbal Tortoriello, en su segundo año de mandato. Aclaró que eso no quiere decir que esté en campaña para una reelección, pero sí que tiene el interés y la voluntad de concretar los objetivos que se trazó a corto, mediano y largo plazo. “Me gusta el proyecto, lo que estamos haciendo, y me encantaría seguir ofreciendo mi servicio. Me siento entusiasmado y eso no tiene nada que ver con hacer política, son dos mangos aparte”, añadió.

En diálogo con LM Cipolletti, aseguró que en el primer año de gestión tuvo que hacer frente al caos que dejó la administración anterior, sobre todo por el déficit de más de $40 millones que hubo que sanear. Superada esa herencia, dijo que se vienen tres años de construcción y, para ver los resultados, anticipó que “es factible que quiera seguir” a la cabeza del municipio.

Reiteró que su propósito no es otro que servir a la comunidad, por lo que al realizar un balance de su gestión, confesó que está más que conforme con los resultados en su rol de “servidor público”.

No ocultó sus temores iniciales, cuando se dio cuenta de que recibía un municipio en bancarrota y se encontraba en la mira de todos los cipoleños, incluidos aquellos que, según manifestó, lo injurian y agreden a través de las redes sociales y otros medios.

Ahora entendió que eso también es parte del folclore, aunque las agresiones nunca construyen, y reconoció que la gestión de la cosa pública lo enamora. Tanto es así que si los vecinos aprueban un segundo mandato, reiteró que “con mucho gusto” lo haría. “Quiero estar aquí para servir sin recibir nada material a cambio”, sostuvo.

Al cabo de un año de gestión, afirmó que su objetivo principal se cumplió: “Servir a la comunidad dando lo mejor de mí”. “No paré en todo el año, trabajando a destajo, en el afán de servir”, aseguró.

Si bien es comprensible que la gente quiera ver los resultados en lo inmediato, advirtió que comienzan a llegar obras y equipamiento nuevo para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Por caso, mencionó incorporación de un camión volcador, el primero de cuatro comprados, para dotar de más recursos a Obras Públicas y un furgón cero kilómetro que Desarrollo Humano utilizará para suministrar alimentos, principalmente a las escuelas.

El intendente dice que el trabajo sucio del primer año ya se realizó y que a partir de ahora comenzarán a verse los logros de la gestión.

