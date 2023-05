A los 83 años, murió Tina Turner , considerada la reina del rock y una de las artistas más reconocidas del mundo. La cantante falleció luego de una larga enfermedad en su en su casa cerca de Zúrich en Suiza, según confirmó el diario The Mirror.

"Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", la definió el encargado de dar la triste noticia.

A fines de 2022, Tina sufrió la muerte de su hijo Ronnie, de 62 años, producto de un cáncer. “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, escribió la cantante tras su fallecimiento.

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, fruto del matrimanio entre Zelma Priscilla y Floyd Richard Bullock.

A los 11 años, su madra abandonó la casa cansada de los abusos de u marido y se trasladó a St. Louis. "Era una mujer muy joven que no quería tener más hijos", escribió Tina sobre su mamá. Dos años más tarde, su padre también los abandonó y los niños fueron a vivir con su abuela Georgeanna.

Comenzó a trabajar como empleada doméstica hasta que cuando tenía 16 años su abuela murió de repente, y tras el funeral de ella en Georgeanna, su madre le llevó a St. Louis. Allí encontró trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital Barnes-Jewish, con la esperanza de ser titular de enfermería, pero rápidamente comenzó su carrera como cantante con shows en cafeterías.

Fue en un concierto en el Club Imperial donde conoció al músico Ike Turner. A sus dieciocho años, la cantante se unió a la banda que él lideraba, Ike Turner and his Kings of Rhythm, con el fin de participar en los coros.

En 1960, cantaron con Sue Records y lanzaron su primer sencillo, "A Fool In Love", que fue un éxito de ventas en el mercado estadounidense. Ike le cambió el nombre por el de Tina Turner y al de su banda por el de Ike & Tina Turner.

Desde entonces la carrera de la cantante fue en ascenso hasta que a mediados de la década de 1970, las adicciones de Ike provocaron diferentes en la pareja y en Dallas Tina fue golpeada brutalmente por su esposo. Huyó del hotel poco después de su llegada y se separó de Ike. En 1978 se confirmó su divorcio por "diferencias irreconciliables", después de dieciséis años de matrimonio.

La carrera solita de Tina Turner fue tan exitosa como su etapa anteriores hasta su primer retiro en 2000. Regresó a la música en 2003 con algunos discos de recopilaciones y una gira en 2008, que marcó su adios definitivo.

Tuvo cuatro hijos. Craig y Ronald, más conocido como Ronnie, fruto de su matrimonio con Ike. El primero falleció en 2018 y el segundo en 2022. Además adoptó a Ike y Michael. Tras su divorcio y la violencia de género sufrida, Tina volvió a formar pareja en 2013 con Erwin Bach, quien murió este año.