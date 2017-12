Testigos del accidente contaron que el hombre que iba a bordo del rodado mayor tenía una herida en la cabeza producto del impacto pero que, a falta de personal de Tránsito, se lo llevaron detenido sin hacerle el control de alcoholemia o recibir atención médica.

Sin embargo, desde la Regional Quinta informaron que el conductor -de nacionalidad chilena- fue trasladado al hospital de Cipolletti para recibir los primeros cuidados y luego puesto a disposición de la Justicia.

Una camioneta fuera de control chocó a dos autos estacionados Gentileza

El hombre de 60 años manejaba a alta velocidad por Mengelle minutos después de las 12 de la noche con su vehículo 0 kilómetro antes de arrastrar a un Fiat Duna que, a su vez, chocó a otro auto, un Renault Clio. Ambos estaban estacionados. El escandaloso siniestro provocó que decenas de vecinos salieran a la calle para saber qué había pasado.

Fuentes policiales explicaron que se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría provocado el accidente.

"La razón por la que produjo el accidente fue por su inconsciencia de conducir bajo un estado alcohólico el cual no se pudo determinar en el lugar del accidente porque el personal de Tránsito no se hizo presente. Seguramente porque no conocen las coordenadas de la intersección", explicó indignado Juan, uno de los testigos.

Además, aseguraron que varias personas le quisieron pegar pero que la "Policía resguardó su integridad física en todo momento".

"Es una vergüenza. Uno de los autos es de una familia trabajadora, ellos tienen un negocio, escuchamos el freno y el golpe. El que chocó andaba con una lata de cerveza y nadie le hizo control de alcoholemia. Si van a tomar alcohol, no suban a un auto. Menos mal que no había niños o gente, los daños sólo fueron materiales", sentenció Victoria, una vecina.

