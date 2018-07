El nuevo DT de Cipolletti se encontró con su cuerpo técnico, el ayudante de campo Germán Alecha y el profesor Cristian Servera. La primera tarea será elevar una definición en torno a los jugadores a los que se les venció el contrato y pretenderá retener.

¿Prioridades? Ninguna, a excepción del arquero Matías Alasia, que fue confirmado por un año más (ver aparte). “Por supuesto que si hay algún nombre que me guste, la dirigencia me ha dado amplia libertad para pedir por él. Es parte de la evaluación, conocer cuál ha sido el recorrido que tuvieron en el club. Contar ya con el arquero es muy importante”, describió el bahiense.

Evitó dar nombres propios, aunque sí adelantó que entre las prioridades a buscar hay “dos centrales, un mediocampista de contención y dos delanteros”. En las próximas horas se esperan anuncios concretos en este sentido, más allá de la comunicación que el propio Zwenger mantuvo con Marcos Lamolla.

“Hablé con él, sí. Es de los defensores que me encantan. Lógicamente, me informó que ya estaba comprometido con la gente de San Luis, pero si hubiera podido, me habría gustado contar con él”, soltó, sin rodeos, el ex jugador de Villa Mitre, entre otros clubes.

Desafíos

El objetivo deportivo será hacer de Cipo un equipo protagonista. Para eso, el técnico explicó que pretende una forma de jugar en la que los laterales pasen al ataque y haya mucha dinámica por las bandas. “Tengo un ideal y una forma, esperemos achicar el margen de error al momento de elegir, porque jugadores hay un montón”, explicó.

Comandando un presupuesto en el que no habrá números extravagantes, el conductor no se amedrentó: “La plata no te asegura nada, sólo te da facilidades para contratar más rápido”, definió. “Tenemos que generar un lindo clima de trabajo y las cosas pueden funcionar. No se puede prometer el ascenso, pero vine a intentar lograrlo. El club está muy bien y el salto de categoría tiene que ser una consecuencia de todo eso”, cerró.

“Jugadores hay, pero no quiero apresurarme. Hay que achicar el margen de error”.“Quiero un equipo dinámico por las bandas. Soy un defensor del 5 clásico, porque sabe todo”.Víctor Zwenger. Nuevo DT de Cipolletti

“Lo del Mundial va a repercutir”

Roberto Rapazo Cesio, el presidente de Cipolletti que estuvo encabezando la conferencia de prensa del nuevo técnico del equipo, se animó a presagiar que “lo sucedido en el Mundial va a repercutir en el mundo de AFA”.

A la espera del regreso de los máximos dirigentes desde Rusia, el titular de la Comisión Directiva albinegra dijo que quiere que se respete la fecha del 9 de septiembre para el inicio del Federal A.

“Yo, hoy, no me atrevería afirmar que la categoría continúe sin cambios importantes”, soltó. Y fue contundente en la aclaración: “Puede ser una temporada de transición para la AFA, pero no para el club. Cipolletti se va a preparar para competir”.