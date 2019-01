Ya hubo más de 100 sancionados por la ley de alcohol cero

El funcionario resaltó el apoyo del RN Emergencia. “Gracias a la intervención del personal del organismo, se logró seguir a varias personas que intentaron evadir los controles de alcoholemia o atentaron contra la integridad física de quienes realizaban el operativo. Además, se identificó por las patentes a quienes no se pudo detener”.

En la primera quincena del año, entre Las Grutas y Viedma hubo 61 carnets de conducir retenidos por casos de alcoholemia positiva. En esa zona, se controlaron unos 2000 vehículos como parte del operativo de seguridad de verano Río Negro Te Cuida, que se extenderá hasta marzo. A ese número se sumaron controles en otras ciudades, que ya implementaron la tolerancia cero, explicó Di Gregorio. En Cipolletti se habían secuestrado otros tres tras los festejos de Año Nuevo.

Los secuestros de licencias de conducir continuaron tras el recambio de quincena. En tan sólo tres días la Agencia Provincial de Seguridad Vial secuestró 42 permisos por resultados positivos.

El referente de la Agencia de Seguridad Vial aseguró que la mayoría de los conductores rionegrinos reconocieron que sabían que no había tolerancia al consumo de alcohol, mientras que los sancionados que llegaban por turismo a la costa atlántica sí se mostraron sorprendidos. En todos los casos, no hubo excepciones y se secuestraron los permisos. Quienes no tenían un acompañante que también pudiese manejar también perdieron el auto.

Desde la Agencia aseguraron que los valletanos tendrán que acostumbrarse a la nueva reglamentación porque cuando termine el operativo de verano se intensificarán los controles en la zona.

En la ciudad hay dos legislaciones

En las calles hay permiso. El proyecto para instaurar el alcohol cero en la ciudad fracasó ante las quejas de los dueños de locales nocturnos y gastronómicos. Se mantuvo la adhesión a la ley nacional, que permite 0,5 gramos de alcohol en sangre.

En la ruta no se puede. En los tramos cipoleños de las rutas 22 y 151 y en la Ruta 65, se aplicará la ley provincial sancionada el año pasado, que prohíbe el consumo de alcohol al volante. Ya hubo un sancionado que dio 0,1 gramos de alcohol en sangre.