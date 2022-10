Primero fue consultada acerca de como ayudó a su hermana Zaira a escalar posiciones en el mundo del modelaje a lo que contestó: “Le dije para que hagamos una tapa juntas. Ella tenÍa miedo por los prejuicios. Ella venía de Pancho Doto, glamour, yo ya venía de las revistas, quilombos, la gronchada”, empezó contando Wanda. “Le pedí a alguien que ponga de título falso a la nota ‘Nos gustan más los pibes que comer pollo con la mano’. Salió el título y ella no me habló por 25 minutos y tenÍa a todas las agencias de ella llamando a la editorial”, recordó la rubia sobre los primeros pasos de su hermana.

Cuando le preguntaron sobre sus salidas a los boliches de Buenos Aires dijo: “A la 1 ya estamos en casa, me divierto, me importa un bledo si me sacan una foto”. Y después habló de cómo la gente siempre busca sacarle la foto más desfavorecedora posible y “en el peor ángulo”. “Entonces ya agarro yo el celu y les digo ‘te hago el video yo’", cerró la empresaria.

“Hay que tener mucha seguridad en uno mismo. Soy muy de potenciar a mis amigos en sus cosas. Les digo ‘vos llegaste hasta acá, bueno ahora podes ir por algo más’. Yo empecé por el camino más difícil. Yo empecé con las fotos en bol… y así decía ‘esa revista no me quiere, mirá como voy a terminar en su portada’, ‘esta marca no me quiere, mirá como me va a tener promocionando sus cosas’”, cerró Wanda, sobre los prejuicios en el medio y su mentalidad para lograr las cosas que consiguió en su carrera de modelo y empresaria.