Wanda festejó con L-Gante y la ex del cantante estalló de furia

No es la primera vez que los mediáticos se muestran juntos. Este lunes por la noche ambos fueron atrapados a los besos y este martes, en el marco del partido de la selección argentina frente a Croacia por un lugar en la final se juntaron para alentar a la Scaloneta en familia. Sin embargo, las imágenes que la feliz pareja compartió en las redes sociales no cayeron nada bien a Tamara Báez.

La rubia no solo alentó al equipo de Messi junto al cantante sino con la hija de este y Tamara Báez, Jamaica, y eso no le gustó nada a la madre de la menor que estalló de furia.

El beso de L-gante y Wanda

A través de sus historias de Instagram, Tamara Báez compartió una captura de la conversación privada entre ella y L-Gante, quien le escribió un día en la madrugada con intención de verse. "No me llames que estoy re en una", le respondió Tamara. "Bueno. ¿Puedo ir? Llevo algo", insistió el cumbiero.

"Si vas a andar prestándole mujeres a mi hija, no quieras venir a estar conmigo, jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra", escribió picante Tamara, claramente haciendo referencia a Wanda Nara. "Cómo les duele el rechazo a los hombres, eh", agregó en su siguiente publicación.

LGANTE Y WANDA.jpg

El corazón de Icardi, roto

Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre, contó que Mauro Icardi está “abatido y bajoneado”. Al mismo tiempo, aseguró que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento.

Y cerró, contundente: “¿Por qué abatido y bajoneado? Porque él continúa enamorado de Wanda. Él intentó conquistarla, pero ella no quiso saber nada. Está todo mal y re contra terminado. Icardi ya ha entendido, me cuentan, que su historia de amor con Wanda está concluida. Aunque le cueste, está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo”.