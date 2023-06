Wado de Pedro protagonizó un mano a mano con Esteban Lamothe

Wado y Lamothe

En el sketch De Pedro y Lamothe se enfrentan en una mesa y por la notoria similitud entre ambos, el Ministro saluda al actor intercambiando nombres: "Hola, Wado", inicia el diálogo y el actor responde: "¿Cómo andás, Esteban?".

Después de comenzar una charla descontracturada, De Pedro consulta: "¿Te puedo consultar algo? ¿Vas a ser candidato o no?", preguntó.

Sin embargo, Lamothe lo mira dubitativo y termina la parte de ficción, dejando a entender que el diálogo tenía que darse al revés. Se espera que en el anuncio que llegará a las 20 horas el Ministro finalmente defina si va a ser precandidato presidencial o no.

“Una charla repleta de coincidencias que aborda los aspectos de ambos mundos: político y artístico”, con esa definición se planteó el encuentro entre el actor y el dirigente político, quienes hicieron un repaso de sus juventudes en el interior hacia la actualidad.

"Me pasa que me confunden con vos, pero me dicen en joda “che Wado”", reconoció el actor, aunque señaló que "depende la cara a veces veo que algunos me confunden en serio”.

Además de hablar sobre su parecido, se refirieron al efecto que tiene el poder sobre los políticos e hicieron un paralelismo con los personajes de una ficción.

En ese sentido, el ministro consideró: “El poder, administrar el poder, confunde. Administra el marea, ¿cuál es el límite? Y, sobre todo en nuestro espacio, saber que sos un ‘nosotros’. Yo soy un ‘nosotros’”, evaluó De Pedro, y siguió sin dar demasiadas precisiones: “Si hoy me tengo que hacer candidato o no; si tengo que hacer tal cosa, si soy ministro o no, es porque hay gente, amigos, compañeros, familia que contiene”.

Entre las anécdotas que repasó el actor junto al dirigente, De Pedro aludió a las críticas de Gabriel Levinas, quien cuestionó que pueda ser candidato por tener disfluencia en el habla. “Llamé a un cantante impresionante, a quien seguro conocés y le pedí una fonoaudióloga para hacer un curso. La semana pasada me junté”, reveló de modo enigmático sin dar mayores precisiones, aunque también contó que el comentario le dolió.