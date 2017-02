Volverán a protestar por lugares en los jardines de infantes

Será la semana que viene, en la delegación educativa de la provincia. La demanda cobra cada vez más fuerza y no tiene visos de menguar.

Se mantiene la inquietud de las familias cuyos hijos pequeños no tienen lugar en los jardines de infantes y que están luchando para que se haga efectivo su derecho por parte del sistema educativo provincial. Por tal motivo, ayer hubo una reunión de padres y madres en el Jardín 118, ubicado en calle Los Menucos 1793 del barrio Anai Mapu, en donde se resolvió volver a concentrarse en el Consejo Escolar local el próximo miércoles, a partir de las 10.

La preocupación es muy grande por estos días, y no solamente de los grupos familiares afectados directamente por la falta de lugar para sus chicos, también los progenitores que ya tienen asegurado un cupo temen que la situación se complique a tal punto en algún momento que puedan verse también afectados. Eso los une a los que reclaman por la inclusión, y la bronca y el malestar se vuelve muy amplio e intenso.

Una madre dijo ayer que, en el caso del Jardín 118, son muchos los niños que se han quedado afuera y la propuesta oficial de llevarlos al secundario del Mapu no es aceptada por la comunidad educativa, dado que siempre existe el riesgo de que la convivencia de alumnos más grandes con otros muy pequeños no derive en situaciones no queridas y que deben ser evitadas.

Además, a las familias les llama la atención que Educación no acepte habilitar las instalaciones del jardín de la Unter para recibir a los excluidos, a pesar de que el lugar reúne los requisitos para tal fin.

Ante la situación planteada, la manifestación en la sede del Consejo Escolar de la próxima semana se convertirá en una nueva pulseada para que se garanticen los derechos consagrados.