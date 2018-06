"Volver al césped natural es bueno"

Al respecto, el ex jugador del ascenso no dudó en afirmar que “es una buena noticia”. “El fútbol argentino no está preparado para el sintético y eso influye mucho también en la conformación del plantel. Si nos tenemos que mudar algunos partidos, estoy de acuerdo, le haría muy bien al club volver al césped natural”, soltó de manera contundente.

En su paso por el fútbol de Bolivia, en el Real Potosí, le tocó tener que preparar los juegos en cancha sintética. “No es lo mismo por un montón de cuestiones y repercute mucho en la salud de los jugadores”, aseguró.

En los próximos días estaría saliendo a la luz la campaña para recaudar el dinero necesario y llevar adelante la iniciativa.

Se necesitan unos cinco millones de pesos de inversión y alrededor de 90 días de trabajo. Mientras todo eso sucede, la localía podría trasladarse al Club San Martín, para lo cual también habría que llevar adelante algunos arreglos específicos en el Julio Dante Salto. El plan B sería nuevamente Unión Alem Progresista, como ya sucedió en el 2011.

2011 el año en que se colocó el sintético en el campo.

Tras 7 años, la idea de volver al césped natural va en serio en Cipolletti. Zwenger lo ve con buenos ojos y aceptaría mudarse los primeros partidos si es necesario por el trabajo.