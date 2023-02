Violento golpeó a su pareja a la salida de una fiesta y fue sobreseído

Pero no todo quedó ahí, porque alrededor de las 8:20 fue hasta la casa que compartía con la víctima, entró por una ventana y volvió a cuestionarle a los gritos porque no lo había ido a ver a la Comisaría.

El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2019, en Cipolletti.

Ante el escándalo apareció la mamá de la chica, quien aprovechó para escapar hacia el exterior y alertar a la policía. Pero el hombre nuevamente la alcanzó y comenzó a ahorcarla, aunque por fortuna apareció una prima y logró llevársela hacia una esquina. Mientras el atacante le gritaba que si llamaba a la policía le incendiaría la casa. Sin embargo, llegaron los uniformados y lo detuvieron.

BES fue imputado por ambos hechos. El primero por “lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, en concurso real con amenazas simples.

En diciembre de 2021 se le concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) con la condición de que cumpliera pautas de conducta por el plazo de un año. Entre ellas no figuró la prohibición de acercamiento. Pero debió fijar domicilio; presentarse una vez cada dos meses en la Oficina Judicial; no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes y no cometer delitos ni hechos de violencia contra la denunciante.

A fines del año pasado cumplió los términos de la probation, por lo que la Fiscalía pidió el sobreseimiento del acusado y el juez Guillermo Lazcano dictó la sentencia en la que declaró la extinción de la acción penal.