Villa 31: Roger Waters lamentó la pérdida de Ramona

"Gracias por su carta sobre Ramona Medina. Me da mucha pena saber que la señora falleció, y por favor envíenle mis más sinceras condolencias a su familia y a todos en la Villa 31. Casi digo que no tengo palabras, pero sí sé qué decir, sé exactamente qué decir. Por supuesto que Ramona tenía toda la razón, que es completamente inequitativo que alguien no tenga acceso al agua en un país en vías de desarrollo", comenzó Waters en su mensaje.