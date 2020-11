Video: golpeó a la verdulera porque no le gustó lo que le había vendido

Elías, propietario del comercio, explicó que primero bajó la mujer, tiró las bolsas al piso y comenzó a insultarlos, por lo que los comerciantes le pidieron que se calmara y llamara al marido que era el que había seleccionado los productos. Pero lo que parecía ser una buena solución para calmar las aguas, terminó siendo peor.

Agredió a la verdulera porque no le gustó la mercadería

"Un violento total. Volvieron diciendo que la mercadería que ellos eligieron era una mierda, que no sabemos trabajar. Se armó un revuelo, me pegó tres piñas", contó Elías. El joven dijo que los golpes que recibió iban dirigidos a su esposa, que recibió otros dos, hasta que él pudo ponerse en el medio, protegiendo a su pareja de los golpes del violento cliente. "Si no la hacía bolsa", dijo.

Cliente golpeó a una empleada de una verdulería

El comerciante relató que al momento de retirarse del negocio, los agresores realizaron declaraciones xenófobas: "Cuando se fueron nos gritaron: 'Bolivianos de mierda, váyanse a su país'".

Gabriela, la empleada agredida, relató lo sucedido y también señaló los insultos que le dijeron los clientes. Y desmintió la versión del hombre, quien dijo que la golpeó porque ella le había pegado con una cadenita a su esposa. Algo que se ve en las grabaciones que nunca ocurrió. "Me dijo que nosotros no sabíamos trabajar, que la mercadería una mierda. Yo me negué a darle el dinero por el trato que nos estaban dando. Le pedí que llame al marido porque él había comprado con la esperanza de que iba a venir de buena fe a explicarla a su esposa que él la había elegido, pero ella me seguía insultando y cuando les dije que se vayan, que eran unos maleducados, él se me lanzó a golpearme", relató.

Desde la Comisaría Séptima señalaron que la mujer realizó una presentación, pero no instó la acción penal por lo que no existe un delito para investigar.