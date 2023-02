Video: así fue la propuesta de casamiento que recibió Amalia Granata

Los invitados comenzaron a aplaudir y gritar eufóricos ante la romántica propuesta. Luego de unos minutos de emoción, pidieron por la respuesta de la diputada de la provincia de Santa Fe. Como no podía ser de otra manera, dijo que sí, provocando aún más alegría en el festejo.

La ex modelo enseñó el anillo a todos, si bien las cámaras no pudieron captarlo con mucha precisión, sus fanáticos están a la espera que pronto lo comparta en redes sociales. Además, el mismo conductor de LAM que capturó el momento, confirmó que se casarán en febrero del próximo año.

Todos empezaron a felicitarla, ya sea sus familiares como su hija Uma, que regresó de vivir en Canadá, como los invitados famosos, entre los que se encontraban el mismo Ángel de Brito, Diego y Yanina Latorre, Luli Fernández, Ana Rosenfeld, Baby Echecopar, entre otros.

Amalia y Leo estuvieron 7 años de novios, y su historia no tiene nada que envidiarle a un drama de Pol-ka: “Las habilité a Débora D'Amato y Yanina Latorre para que le dieran mi teléfono”, contó en una entrevista la siempre polémica Granata.

“El estaba en Miami y yo acá. Nos queríamos ver; entonces, me dijo que fuera para allá. ‘Dame una hora que me organizo’, le contesté. Nos hablamos por teléfono de corrido desde las 12 hasta las 5 am, cuando llegué a Ezeiza”, confesó en su momento Granata.