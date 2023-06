Víctimas seguirán en soledad una causa por golpizas

En la semana que pasó, se desarrolló la audiencia ante la jueza Sonia Martín y como lo adelantó este diario, la Fiscalía cipoleña planteó que no tenían previsto avanzar con la acusación. La situación generó una lógica sorpresa y malestar de la parte querellante, a cargo del abogado particular Rafael Cuchinelli, quien indicó que no compartía ese criterio y que las víctimas tenían intención de que el proceso siga adelante.