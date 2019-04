Vergara no aseguró su continuidad

Su llegada al Capataz termina dándose ante la devaluación de la segunda división, cuando apenas dos descensos pasaron a formar parte del combo.

Pero después de julio, todo será diferente y el jugador de 30 años sigue en el radar de muchos.

"No le digo que no a Cipolletti, me sentí cómodo en el club y si el esfuerzo está, lo voy a tener en cuenta para quedarme, pero uno no puede decir nada de manera apresurada”, confió.

El jugador estará de licencia igual que el resto de sus compañeros hasta la semana próxima, para comenzar a entrenar en lo físico hasta el 30 junio.

Sea en Cipolletti o en cualquier otro club, lo importante para él será estar en las mejores condiciones físicas posibles.

Los que ya fueron rescindidos fueron Nicolás Caprio, Maximiliano Herrera, Eduardo Scasserra (tratarán de renovarle), Nicolás Hours, Lucas Comachi y Diego Romero.

Descenso

El domingo quedó confirmado el descenso de Gimnasia y Tiro de Salta, que empató sus dos partidos del triangular desempate.

Primero fue 2 a 2 ante Antoniana y luego 0 a 0 con San Martín de Formosa. Mañana juegan los otros y el que gane salvará la categoría para el 2019/2020.