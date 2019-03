Vergara-Herrera, la dupla goleadora del Albinegro

El domingo a las 18, Independiente pisará La Visera, un rival clásico con el que empató en las últimas dos presentaciones sin goles, una tendencia que ambos buscarán romper.

“Nosotros hace tiempo que venimos en levantada. Como estamos en la reválida puede minimizarse, pero estamos con chances. Por eso mi fastidio con el empate del domingo”, aclaró Vergara.

Esos puntos perdidos en casa son los que no quiere dejar escapar Cipo ante Independiente, para alimentar la ilusión de luchar por el segundo ascenso.

“Sabemos la situación que vi- ve Independiente y no se la deseo a ningún jugador, pero nosotros estamos focalizados en lo nuestro. Debemos aprovechar esas urgencias para explotar los espacios que pueden dejarnos”, analizó en la previa el neuquino que dio sus primeros pasos en Maronese.

“Es un presente que disfruto en lo personal porque tengo a la familia cerca, pueden ir a la cancha y el grupo está muy unido. Fue una lástima el arranque y no clasificar”.Pablo Vergara, el mediocampista zurdo lleva seis goles en la temporada.

Esquema favorable

Al momento de explicar su presente goleador, el jugador que llegó de disputar la última temporada en Almagro (B Nacional) no dudó. “El esquema de Gustavo (Coronel) me ayudó. No sólo los delanteros hacen goles, estoy yo y varios volantes más. No se trata solamente de desbordar y tirar el centro, nos hizo bien”, afirmó.

A uno en la tabla de artilleros del Capataz está el riojano Maximiliano Herrera, otro de los que marcó el domingo contra los pampeanos y el 9 seguirá siendo el referente de área para el fin de semana.

“El Morro (Herrera) es clave para nosotros porque aguanta y permite que nos sumemos. Viene de jugar un partido bárbaro y de hacer un gol. Es 9 importante de la categoría”, indicó Vergara sobre otro de los refuerzos que se fue metiendo en la consideración del hincha. El deseo es que alcance para que el equipo avance y se entusiasme con los playoffs del segundo ascenso a la B Nacional.

“Estamos muy unidos como grupo y sabemos que no nos sobra nada. Las chances están y debemos ganar partidos para poder lograr la clasificación. Hacer goles siempre es importante”.Maxi Herrera, delantero riojano que suma cinco tantos con la camiseta albinegra

Va a ser difícil que se queden

Por rendimiento, será difícil para Cipolletti retener a los dos jugadores en el plantel de la próxima temporada. Pablo Vergara tendrá chances de volver a segunda división o de emigrar al exterior en el mercado de invierno, mientras que Maximiliano Herrera ya fue sondeado en el verano por su club anterior en Mendoza. El contrato de ambos vence al finalizar la presente competencia y el deseo de todos es que esto no ocurra en un mes, para eso, el equipo deberá ganar su grupo para meterse en la zona de playoffs.