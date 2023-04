Valeria Lynch echó a su hijastra de su casa y hay escándalo

Eso no fue todo porque reveló el motivo por el que la cantante decidió echarla de su casa: “Me dicen que hay una mala relación entre Mariano Martínez y Tais y que la joven estaba angustiada. Tais decía ‘a los 20 años por culpa del novio perdí a mi mamá’ y Cau muy enojado dice que Valeria es una mamá de marketing”.

Valeria Lynch y Tais pasaron juntas más de 15 años y son muchos los que especulan que pasó algo grave para que la saque de esa manera de su casa a Tais. “Todo es culpa del novio”, insistieron.

Cabe recordar que hace un tiempo una ex pareja de Valeria Lynch la destrozó y todos quedaron sorprendidos. Se trata de Miguel Habud, quien contó cómo fue su relación con la cantante y la dejó muy mal parada.

“Empecemos desde otro lugar, no le gustó que yo me fuera de su vida. Porque eso intimó el juicio, sino no hubiera existido el juicio. Si dos personas terminan bien, se pueden sentar en un café a hablar y resolver los números de lo que fuera de la manera más tranquila”, reveló.

No todo quedó ahí porque el famoso reveló sobre los rumores de infidelidad: "Cuando vos terminás una relación, podés llegar a recurrir a eso, a cualquiera de esas circunstancia; pero la realidad es que se terminó porque la pareja no funcionaba, esa es la verdad".