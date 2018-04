Valente quería jugar la Copa, pero se operó porque no hay fecha

“No era grave, pero me limitaba. Los médicos aconsejaron limpiar la zona, llevar adelante una pequeña intervención pensando a futuro y al no jugarse el 18 en Cutral Co, creímos que era el momento”, explicó el marcador lateral derecho de Cipo que tiene contrato con el club hasta el 30 de junio.

Según la prescripción de los facultativos, su rehabilitación demandará unas cinco semanas, por lo que, si los 32avos. de final reflotan para mayo, el Vasco tampoco podrá estar.

“Sabemos lo que sabe todo el mundo, es una incertidumbre total, pero la idea es estar sano lo antes posible”, justificó el futbolista.

De acuerdo con el club, su ciclo de kinesiología y trabajos de campo serán en la ciudad. “Los dirigentes quisieron que sea así porque los médicos están acá. Estuvo de acuerdo y a fines de junio se verá si ellos me quieren, si seguir en Cipo es lo mejor para mí. Veremos”, naturalizó el defensor que terminó jugando en la mitad de la cancha.

En el inicio de un parate tan extenso como contraproducente para los jugadores, Valente fue claro: “No es lo ideal, eso seguro, pero es la consecuencia de haber tenido una temporada tan mala como equipo”, disparó sin rodeos. “Uno sabía que las cosas estaban planteadas así y no supimos torcer el rumbo”, completó.

Los jugadores de la Liga y los del Federal entrenan juntos por la tarde

Frustrado

El primer plan de Germán Alecha se vio frustrado. El DT dividió a los nueve profesionales para practicar a la mañana y apuntar con todo al 18 o el 25 de abril como fecha para la Copa.

Weiner, para dos meses

Germán Weiner fue el otro futbolista que pasó por el quirófano esta semana, aunque su dolencia era más grave y demandará dos meses de recuperación para volver a estar con el grupo.

Volvió Villacorta

Tras experiencias en La Amistad, Boxing Club de Río Gallegos y Argentinos del Norte en los certámenes de ascenso, el allense se entrena con el grupo albinegro como jugador libre.

Sin definición

La Copa sigue envuelta en misterio. No hay fechas posibles ni información de que ya se haya retrasado todo para después del Mundial. Todo es incertidumbre y pocos creen que se concrete el cruce en Cutral Co antes de ver a la Selección en Rusia.