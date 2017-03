Urcera tuvo un arranque ideal en el Gálvez

José Manuel Urcera ya sumó sus primeros seis puntos del campeonato, después de convertirse en poleman y ganar la carrera clasificatoria en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se corre la primera fecha del Súper TC 2000. El piloto cipoleño tuvo un estreno de temporada y con Citrën ideal.

Comenzó la jornada entre los siete mejores en el primer entrenamiento y, en el segundo, ya se metió en el podio. Por la tarde, en la clasificación, con una gran vuelta en su segunda salida (1m 18s 783) se quedó con la pole relegando a Leonel Pernía (Renault) y Matías Rossi (Toyota).

En la carrera clasificatoria, denominada sprint, de 12 vueltas, Urcera se impuso con autoridad, seguido por Pernía, Rossi, Ardusso, Emiliano Spataro, dentro de los cinco mejores ubicados. Luego quedaron Mariano Werner, Agustín Canapino, Ignacio Julián, Facundo Chapur y Luciano Farroni.

“Venía siempre exigido, lo más rápido que podía, pero cuidando el auto. Había lugares en los que hacía diferencia y otros en los que Leo (Pernía) se me venía. Nunca habíamos girado tantas vueltas con el Citroën por eso estábamos probando, quería ir rápido pero sin romper el auto, y anduvo todo bien. Tenemos un gran auto”, analizó Urcera en el cierre de una tarde perfecta.

Esteban Guerrieri -compañero de equipo de Manu- tuvo un gran avance. El Citroën trepó desde el puesto 30 al 16 y terminó por delante de otro Citroën, de Martín Moggia, que sufrió una abolladura en la trompa y eso lo relegó en la clasificación.

“Tuvimos el mejor auto del fin de semana en el momento en que lo necesitábamos. En la final, la idea es lograr lo mismo”, concluyó el piloto local.

Hoy, a las 12:10, se largará la final, a 40 vueltas.

6 puntos se aseguró Manu: 1 por la pole position y 5 por el sprint final.

Jáuregui: “Se decidió no correr”

En los entrenamientos del viernes, la Chevy del cipoleño Mariano Jáuregui ya había presentado problemas en el motor. Ayer, el piloto de AA Racing no salió a clasificar y junto con su equipo decidió suspender la actividad del fin de semana.

“Había mucha pérdida de rendimiento en el motor. Se decidió no correr, no tenía sentido, por la falta de potencia”, explicó el rionegrino a LM Cipolletti. Y agregó: “Decidimos no correr la final. Es mucho gasto para tener tan poco rendimiento. Se mejorará para la próxima con una prueba previa”.