Urcera terminó segundo en su serie y se ilusiona con una gran final

Urcera, que venía de una gran performance en las pruebas clasificatorias previas, largó en el primer puesto de la serie, pero no pudo contener al ex Fórmula Uno, que una vez en la primera posición se mantuvo firme y no cedió ese puesto.

Detrás del rionegrino terminó Julián Santero, con Torino, y en la cuarta ubicación Matías Rossi (Ford).

Pese a no mantener la primera colocación, Urcera se ilusiona con una gran actuación en la final, que se disputará desde las 13.20 en el circuito de "La Pedrera".