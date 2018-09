Urcera pudo correr en el callejero y terminó sexto

El cipoleño José Manuel Urcera (Citroën), que no corrió el nocturno porque un problema de salud, pudo largar el domingo por la mañana y finalizó sexto con el C4.

Desde la primera fila de la grilla hubo un duelo especial entre el más veloz del fin de semana y Leonel Pernía, que se había impuesto en la del sábado.

Pero fue Canapino el que comandó el eterno pelotón, escoltado muy de cerca por el de Renault. La presión de Rossi desde el tercer lugar obligó progresivamente a Pernía a no desatender sus espejos retrovisores.

En el quinto giro el auto de seguridad neutralizó las acciones de superación, para permitir remover el Toyota Corolla de Julián Santero.

Los Citroën, expectantes

En la reanudación, Pernía escoltó muy de cerca a Canapino, mientras que Rossi buscaba su segunda victoria en las calles santafesinas.

El binomio de Citroën, Chapur-Urcera, era en ese entonces espectador de aquel duelo por el tercer lugar. Hasta que el C4 Lounge del rionegrino transitó por afuera del radio de giro ideal y el campeón Facundo Ardusso (Renault) ascendió al quinto lugar, relegándolo a Manu al sexto.

“Fue una lástima el tema de mi salud. No me enfermo casi nunca. Del viernes al sábado me sentí muy mal. Ayer (por el sábado) empecé con fiebre y a la noche los médicos no me dejaron correr. Hoy (por ayer) me sentía mejor y en el final de la carrera me estaba complicando. Generalmente no me canso mucho, pero hoy no tenía todas las pilas”, contó Urcera tras la segunda jornada del fin de semana.

Reeditaron el duelo

Promediando la competencia, a unos siete giros del final, Rossi exigió a su Corolla en un frenaje y dio cuenta de Pernía, pero el que mejor aprovechó la maniobra fue el cordobés Chapur, quien pasó del cuarto al segundo lugar.

Así se reeditó el duelo del sábado, pero esta vez el actual dueño del campeonato pudo sostenerse.

10° sigue Urcera en el campeonato 2018.

