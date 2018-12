Urcera, cerca de Honda para correr en el Súper TC 2000

Pero mientras tanto, en el Súper TC 2000, la ruptura deportiva con Citroën acercó a su mesa algunas intenciones a futuro que todavía no están definidas.

La más firme, sumarse al equipo Honda, pero los responsables de la firma japonesa aún no tienen la confirmación para convertirse en un equipo oficial de la categoría.

“No quiero perder motivación. me encantaría seguir en el súper tC 2000, pero con un auto para pelear carreras. no quiero que me pase lo de este año, que prácticamente pasé desapercibido en la categoría”, dijo Manuel Urcera, piloto rionegrino

La aparición de la escudería en los últimos 200 kilómetros de Buenos Aires actuó como preanuncio, pero todavía no hay confirmaciones al respecto.

“Me encantaría estar en Súper TC 2000”, confió Urcera al sitio Carburando. “No me interesa correr sin obtener los resultados como me pasó este año, prácticamente pasé desapercibido”, tiró el corredor con franqueza respecto a la situación que le tocó vivir en Citroën y que no encontró punto de retorno hasta su salida.

Pero como la vuelta oficial de Honda todavía no es oficial, todo ha quedado un poco relegado en el plano personal, esperando algo que lo seduzca realmente.