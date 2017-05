El TC estrena el autódromo parque La Pedrera, un trazado semi permanente que no se parece a ningún otro del calendario y provocó diferentes estrategias. Como al pavimento le falta agarre, muchos pilotos eligieron utilizar solo dos gomas nuevas y guardar las restantes para mañana, mientras que otros reconocieron que no fueron al límite para no rozar los muros de seguridad.

Los punteros fueron a fondo, aunque Urcera se habría guardado un as bajo la manga para la qualy definitiva: mientras Ardusso apostó a la pole y gastó todas las cubiertas sin uso, Urcera no habría colocado ninguna y se la jugará a bajar su tiempo mañana, cuando la pista esté más limpia. “¿Vos decís que me guardé las gomas? Me estás espiando el auto, me parece”, le dijo riéndose al cronista televisivo para no confirmar su plan.

Urcera hizo dos giros rápidos consecutivos, pero no pudo bajar el tiempo de Ardusso, aunque se mostró conforme: “Me faltó en el último parcial, pero no porque me haya equivocado. Es lo que tenía el auto. Estamos bien y hay que ver cómo evolucionamos. La pista va a seguir mejorando y mañana se van a bajar los tiempos. Estoy contento por ser competitivo desde el primer día".

Por su parte, el neuquino Camilo Echevarría fue 28º.

La clasificación definitiva será mañana, desde las 15 y el ganador se llevará dos puntos para el campeonato.