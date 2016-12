Urcera anotó su nombre en la historia del TC

Manuel Urcera se dio el gusto en La Plata. Cuando todos los flashes estaban puestos en la definición del campeonato del Turismo Carretera, Manuel Urcera tuvo su cuota de protagonismo: ganó su serie, largó adelante y corrió una final perfecta, incluso cuando el campeón Guillermo Ortelli lo presionó, no le tembló el pulso y resistió, para ganar y quedarse con su primera final de la categoría.

Fueron 25 vueltas dramáticas en un autódromo que ardía por el calor y también por la tensión que generaban Matías Rossi, José Savino, que le hizo la vida imposible, y Mariano Werner por la pelea grande. Urcera, quien había ganado su serie (tras clasificar 4º), largó adelante con Ortelli. El campeón y ex compañero del JP Racing no arriesgó y Manu tomó la delantera.

Ortelli necesitaba subir al podio y mucha ayuda para aspirar a su séptimo título en el TC. Rossi, quien estaba 4º, empezó a sufrir desde el arranque. Savino corrió su carrera, se sintió con posibilidades de meterse y no le hizo las cosas fáciles al Misil. Rossi no pudo ir por Ortelli, porque mantuvo una lucha particular con Savino, que se puso más difícil cuando Werner avanzó hasta la 6ª posición.

Para Manu, el único peligro era Ortelli. El experimentado piloto lo buscó cada tanto, pero la Chevy no aflojó y Manu salió airoso de los ataques del campeón.

Tal cual lo deseaba Urcera, terminó el año encontrando la mejor versión del Chevrolet que prepara el equipo Las Toscas Racing. Después de muchas frustraciones, el cipoleño de 25 años logró anotar su nombre en la historia del TC.

“Estoy contento, muy agradecido, esperé todo el año este resultado, por suerte se dio al final. Se siente increíble ganar, espero que se dé más seguido el año que viene”. Manuel Urcera Piloto cipoleño, ganó su primera final del TC

Opinión

Lo único que lo deja feliz es ganar

Javier Moreiro-Director de Manu Urcera en karting, TC Neuquino, TC Mouras

A Manu Urcera lo formé yo, él se inició arriba de un auto de carrera conmigo, en karting. Yo lo subí por primera vez a un Falcon zonal, después en el Mouras. Es un alumno mío con el cual sigo en contacto. Siento una felicidad enorme. Él siempre nos exigía muchísimo, siempre fue muy obsesionado con el trabajo, muy profesional; él y el papá. Manu es un grande, pero el gran mérito es el del papá, siempre nos llevó a ser más profesionales, a Manu y a todos los que lo rodeábamos. A Manu lo único que lo deja feliz es ganar, no hay otra opción para él. Pero lo que hay que reconocer es que él exige el 100%, da el 100% siempre. Sin duda, lo veo en los próximos años peleando por un título en el TC, él da todo y tiene las condiciones.

Ortelli festejó su 7º campeonato en un final infartante

Mientras Matías Rossi festejaba el campeonato, Guillermo Ortelli esperaba junto a Manu Urcera el podio. Pasaron unos 4 minutos, cuando el múltiple campeón se enteró de que había sumado su séptima estrella en el TC. En una final dramática, desprolija, para el infarto, Ortelli, con 43 años, reafirmó que es la leyenda viviente de la categoría, el segundo más ganador, a dos títulos de Juan Gálvez.

Ortelli llegó a la definición a 37 puntos del líder Matías Rossi y a 34 del escolta Mariano Werner, con 70.50 en juego.

Si bien el piloto de JP Racing hacía bien su parte, dependía de lo que sucedía más atrás. Sobre el final, en la última vuelta, Werner hizo una mala maniobra y mandó a Rossi al pasto. Al final, el Misil arribó 24º y Werner 30º y no les alcanzó para coronarse.

“Traté de presionar a Manu por todos lados, pero se me fue y me di cuenta de que no podía ir tan rápido como él, después pude arrimarme, pero Manu entendió cómo había que tratar el auto para poder mantener el ritmo y creo que ahí paralizó mi avance. Podíamos correr millones de vueltas y se me iba a hacer muy difícil superarlo”, expresó el campeón sobre el duelo con el cipoleño.

Revancha soñada

El beltranense García abrochó el título del TC 2000 en Entre Ríos

El beltranense Antonino García se consagró campeón del TC 2000 tras haber finalizado quinto en el Gran Premio Coronación 2016, que se disputó en el autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. El vencedor de la carrera fue Manuel Luque, seguido por Emmanuel Cáceres y Mariano Pernía, compañero de equipo del ganador.

“Tenía todo para ganar, yo sabía que esta vez no podía fallar. Trabajé todo el año para conseguir esto. Lo que soñé de chico hoy pude cumplirlo, este logro es muy especial”, dijo con mucho orgullo el joven de 24 años.

El título tuvo sabor a revancha porque en el 2015 se le había escapado. “Esta corona la soñé más de lo que se imaginan”, aseguró.