Con el rechazo de Unter a la propuesta salarial, el inicio de clases está en duda.

Se planteó que no da “respuesta a las exigencias planteadas” por el gremio docente. “Dentro del análisis, la Asamblea entendió que la propuesta del gobierno provincial no cumple con lo solicitado, y deja a las/os trabajadoras/es de la educación nuevamente con los porcentajes más altos de salario, en sumas no remunerativas", habían expresado horas antes.

Ahora queda esperar el debate sobre las medidas a seguir. Se había planteado la posibilidad de un paro de cara al inicio de clases en la provincia, pero será confirmado en las próximas horas.