Unter: "El gobierno hace todo para que vayamos al conflicto"

Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de Unter, resaltó que el gremio dejó en claro sus pretensiones en el último encuentro y su necesidad de revisar la oferta realizada. "Entendemos que el ofrecimiento no alcanza, no cumple con las expectativas que nosotros llevamos. No es lo que nos permite superar el proceso inflacionario ni la canasta básica". Aunque aclaró que resta la instancia de análisis de "los compañeros y compañeras, pero no podemos dejar de mencionar que no alcanza y que sin dudas el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para ofrecer lo que pedimos", dijo a CNN Radio Roca.