Una rana podría dar solución a las lesiones de médula

Los seres humanos, así como los mamíferos en general, no somos capaces de regenerar la médula espinal. Pero existen especies que logran este fenómeno sorprendente, como los ajolotes mexicanos, las estrellas de mar o las lagartijas, durante toda su vida. O especies como la rana africana Xenopus laevis, que es capaz de regenerar en algunos de sus estadios de vida, pero en otros no. La doctora en Ciencias Biológicas Paula Slater, de la Universidad de San Sebastián, encabeza una investigación destinada a encontrar una solución para los pacientes que quedan tetrapléjicos luego de una lesión medular y confía en que el estudio de la rana pueda otorgar respuestas favorables.

La rana africana fue introducida en América como un animal doméstico, que ha servido como modelo para el estudio del desarrollo y regeneración. “La especie es capaz, cuando son renacuajos, de regenerar su médula espinal”, explica la científica, quien agrega que “si uno les hace daño, a los 20 días están nadando”. Sin embargo, cuando el anfibio alcanza su etapa juvenil, ya no es capaz de regenerarse.

Los renacuajos de la rana africana Xenopus laevis tienen la capacidad de regenerar su médula espinal. Así, las características que posee esta rana africana la transforman en un modelo ideal de investigación para comparar mecanismos entre un estado regenerativo versus uno no regenerativo. “Nos permite entender qué es lo que ocurre en un estadio que tiene una regeneración exitosa, y ver qué es lo que hace falta en un estadio que no regenera “, complementa Slater.

El proyecto de la doctora Slater de caracterizar las respuestas de las mitocondrias luego del daño medular partió en 2018, en el laboratorio del Dr. Juan Larraín en colaboración con la investigadora Verónica Eisner, expertos en temas ligados a regeneración de la médula espinal y dinámica mitocondrial, respectivamente. Previo a eso, trabajó en la Universidad Boston College, en el laboratorio de la investigadora Laura Lowery, que estudia el desarrollo neuronal.

En su experiencia formativa, Slater reconoce que es un pequeño grano de arena encontrar soluciones que enfrenten las lesiones. Ella reconoce que son “procesos complejos”, que se complementan con los avances de diversos investigadores que están estudiando la regeneración de la médula espinal. La especialista se preocupa en aclarar que los resultados de la investigación no arrojarán resultados en breve. “Se trata de un estudio que está en sus primeras etapas y no debemos apresurarnos ni crear falsas expectativas porque hay mucha gente sufriendo y familiares angustiados, por lo que no debemos transmitir un falso optimismo por ahora. Estamos trabajando con mucha dedicación en el proyecto, así como otros científicos se encuentran abordando la temática con otros planes. Lo importante es que la ciencia aplica todo su conocimiento y prospección a fin de encontrar una solución a un problema tan serio”.