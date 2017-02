El animal parecía tranquilo pero hubo algo que no le gustó de la joven, razón por la que la empujó con sus colmillos y terminó impactando sobre el suelo.

Una chica amante de los elefantes decidió viajar a Tailandia para quedarse en un refugio que cuidaba de estos animales. Sin embargo, no se esperaba su violenta reacción que le dio el susto de su vida.

El elefante parecía tranquilo pero hubo algo que no le gustó de la joven, razón por la que la empujó con sus colmillos y terminó impactando sobre el suelo. La joven no sufrió heridas mayores pero aseguró que ya no son sus animales favoritos.