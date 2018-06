Una joven denunció que un taxista intentó drogarla en pleno viaje

Todo ocurrió el domingo cuando Laura, de 24 años, había ido a visitar a una amiga que vive en Roca. A la vuelta, como se hizo de noche, tomó un taxi hasta la parada del colectivo Ko-Ko. Denuncias similares se han radicado en Cipolletti, pero en paradas de colectivos y con métodos menos sofisticados.

“El taxista no dejaba de mirar por el espejo retrovisor a la vez que apretaba varias veces un dispositivo”, relató Laura. Cuando faltaban pocos metros para arribar a destino, sintió un sonido tipo spray en el lado izquierdo de su cara. “Vino como de la cabecera del asiento. Comencé a sentirme mareada y como que mi cuerpo se dormía. No coordinaba y sentí que me faltaba el aire. Como pude, logré abrir la ventanilla para poder respirar”, explicó.

Fue en ese momento, que escuchó al taxista decir “Nos cagó”, en clara referencia a que había abierto la ventana para evitar que la droga hiciera efecto. “Me asusté”, confió.

Cuando detuvo la marcha, se bajó, corrió y le hizo señas al colectivo para que se frenara. “Apenas podía controlar mi cuerpo, ni bien me senté, dejé de sentirlo y por miedo a desmayarme me mordía el labio y la lengua para mantenerme consciente. Recién por Allen pude sentir mis manos y le escribí a mi amiga para que averiguara por la base y el taxista para denunciarlo”, relató aún angustiada. Aún no consiguieron identificarlo.