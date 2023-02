En uno de los videos compartidos en esa cuenta, la mujer, de 21 años, cuenta que no está segura de su verdadera identidad o edad. Describió que ella tiene una peca en las pernas y un punto en el ojo en los mismo lugares que McCann.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame”, escribió la joven en una de sus publicaciones.

En un posteo que realizó el viernes, la joven afirmó que habló con alguien que dijo ser el primo de Madeleine y le dijo que podría "tener la posibilidad" de hablar con Kate y Gerry McCann, los padres de la pequeña, para organizar una prueba de ADN.

Sin embargo, no hay que olvidar que investigadores alemanes creen que la pequeña fue asesinada por el depredador sexual Christian Brueckner. Pero, a pesar de las intensas búsquedas y las tantas investigaciones policiales, nunca se encontró el cuerpo de la niña.

Madeleine McCann joven polaca

La viralización de la página, que ya tiene más de 200.000 seguidores, provocó muchos comentarios. Algunos usuarios de las redes sociales están pidiendo a la policía que investigue, y otros, cuestionan la verdad detrás de la declaración de la mujer.

Al contar sobre su historia, explicó en diálogo con Daily Star, que: “He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".

Y agregó: "No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”.

También relató que en algunas ocasiones les ha pedido fotos de cuando su madre estaba embarazada de ella, otros registros médicos y fotos de su infancia, pero nunca se las han mostrado. "Siempre me dicen que estoy loca", señaló.

Una fuente cercana a los McCann sostuvo que: “La familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”.