Al observar la violenta escena, decidió chocarlos por detrás para evitar que se dieran a la fuga a toda velocidad en su moto y, en su lugar, debieron escapar a pie por la zona de chacras. Si bien la Policía no pudo detenerlos, sí lograron recuperar la bici de la víctima.

"El conductor los hizo perder el equilibrio y se marchó", Adriana Fabi, jefa de la Regional Quinta de Cipolletti.

La jefa de la Regional Quinta de esta ciudad, Adriana Fabi, explicó en diálogo con LM Cipolletti que el insólito hecho ocurrió ayer cerca de las 16.45 en el barrio Costa Sur, a metros del primer puente, cuando dos hombres que viajaban en una Motomel Blitz abordaron a una mujer de alrededor de 36 años, la amenazaron con un cuchillo y le robaron su bicicleta y la mochila en la que llevaba documentación y objetos personales.

Al observar el violento delito, el tachero que circulaba por la zona -quien no aportó datos sobre su identidad- los chocó por detrás para que no escaparan en su motocicleta. De esta manera, y producto del impacto, los delincuentes se dieron a la fuga a pie y se escondieron en la zona de chacras.

Gracias al accionar del taxista la Policía logró recuperar la bicicleta de la víctima.

"El rodado no tenía dominio colocado y tendría perdido de secuestro en la Comisaría 2° de Neuquén. El personal policial a cargo informó que realizaron fotografías de la moto y que, además, llevaron a cabo tareas de rastrillaje para dar con los sospechosos. La damnificada recuperó la bici pero no su mochila. No hubo lesionados ni detenidos", informó Fabi.

